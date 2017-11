Details Erstellt am 28. September 2017

Vom 23. bis 26. November 2017 lädt der Bundesverband Freier Radios zu seinem diesjährigen Kongress – der Zukunftswerkstatt Community Media 2017 – nach Hamburg ein. In Diskussionsrunden, Workshops und Vorträgen bietet die #zwcm2017 den gemeinsamen Austausch zu Medienpolitik, Radiopraxis und Technik.

Gastgeber ist in diesem Jahr das Freie Sender Kombinat FSK. Veranstaltungsort ist das Gängeviertel in Hamburgs Innenstadt, von dem aus das Radio sendet.

Eine Anmeldung ist bis zum 16. November 2017 möglich: hier

Das Programm des Kongress wird in den kommenden Wochen aktualisiert.

Parallel findet in dieser Zeit die von FSK, dem Refugee Radio Network und Kampnagel organisierte Conference on Migration and Media Awareness 2017 und der Workshop „Media Against Hate“ des Community Media Forum Europe (CMFE) in Hamburg statt.